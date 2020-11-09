В российских регионах стало меньше ДТП 

Количество ДТП с пострадавшими снизилось в большинстве регионов России по итогам девяти месяцев 2020 года. Об этом сообщается в исследовании РИА Новости

По сравнению с январем-сентябрем 2019 года в 73 регионах снизилось количество ДТП с пострадавшим, в одном регионе это число не изменилось. Всего за девять месяцев 2020 года в России зарегистрировано 105,9 тысячи аварий с пострадавшими. Это на 9,4 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сократилось также число погибших в ДТП — на 2,7 процента. Число раненых уменьшилось на 10,9 процента. Наименьшая аварийность с пострадавшими на дорогах в Чечне, где на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 44 ДТП с пострадавшими. В тройку лидеров также входят Свердловская (98) и Ростовская области (102).

Самая высокая аварийность оказалась в Туве, где на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 632 ДТП с пострадавшими

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2030 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4 779,7 триллиона рублей.