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В российских регионах стало меньше ДТП 

Lenta.ru 12 минут назад
В российских регионах стало меньше ДТП
Фото: РИА Новости
Количество ДТП с пострадавшими снизилось в большинстве регионов России по итогам девяти месяцев 2020 года. Об этом сообщается в исследовании РИА Новости.
По сравнению с январем-сентябрем 2019 года в 73 регионах снизилось количество ДТП с пострадавшим, в одном регионе это число не изменилось. Всего за девять месяцев 2020 года в России зарегистрировано 105,9 тысячи аварий с пострадавшими. Это на 9,4 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Сократилось также число погибших в ДТП — на 2,7 процента. Число раненых уменьшилось на 10,9 процента. Наименьшая аварийность с пострадавшими на дорогах в Чечне, где на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 44 ДТП с пострадавшими. В тройку лидеров также входят Свердловская (98) и Ростовская области (102).
Самая высокая аварийность оказалась в Туве, где на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 632 ДТП с пострадавшими
Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2030 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4 779,7 триллиона рублей.
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