Популярная блогер разбилась на мотоцикле в Бразилии 

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Девушка не справилась с управлением, пытаясь скрыться от сотрудников полиции.

Известная блогер Аманда Матурана погибла, разбившись на мотоцикле во время попытки скрыться от погони сотрудников полиции. Инцидент произошел в Бразилии.

Девушка опубликовала на своей страничке в соцсети Instagram видео, на котором были сняты нелегально организованные мотогонки. Ролик не обошли вниманием не только поклонники медиа-персоны, но и правоохранительные органы , прибывшие на место проведения незаконного мероприятия.

Блогер попыталась избежать задержания, уехав на своем мотоцикле от полицейских. Во время погони девушка набрала большую скорость и насмерть разбилась, не сумев удержать управление транспортным средством.

В настоящее время сотрудники полиции исследуют все обстоятельства случившегося. В частности, правоохранителя выясняют, была ли 22-летняя Матурана в нетрезвом состоянии в момент ДТП.