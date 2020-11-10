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Популярная блогер разбилась на мотоцикле в Бразилии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Популярная блогер разбилась на мотоцикле в Бразилии
Фото: arthija, Instagram
Девушка не справилась с управлением, пытаясь скрыться от сотрудников полиции.
Известная блогер Аманда Матурана погибла, разбившись на мотоцикле во время попытки скрыться от погони сотрудников полиции. Инцидент произошел в Бразилии.
Девушка опубликовала на своей страничке в соцсети Instagram видео, на котором были сняты нелегально организованные мотогонки. Ролик не обошли вниманием не только поклонники медиа-персоны, но и правоохранительные органы, прибывшие на место проведения незаконного мероприятия.
Блогер попыталась избежать задержания, уехав на своем мотоцикле от полицейских. Во время погони девушка набрала большую скорость и насмерть разбилась, не сумев удержать управление транспортным средством.
В настоящее время сотрудники полиции исследуют все обстоятельства случившегося. В частности, правоохранителя выясняют, была ли 22-летняя Матурана в нетрезвом состоянии в момент ДТП.
Ранее в аварии на мотоцикле в Томбовской области погиб российский блогер Александр Diablo R1. Мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем. Он скончался прямо на месте от полученных травм до приезда скорой помощи.
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ДТП , МВД
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