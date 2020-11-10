Россияне — очень душевный народ. Даже в транспортном потоке они способны на вежливость. Очень часто такие водители уступают дорогу другим участникам движения, искренне радуясь подмигиванию "аварийкой" от благодарного водителя. При этом добродушные автолюбители не понимают, что своей "вежливостью" могут спровоцировать аварию.

Аварией может закончиться уступчивость водителя большогогрузовика, если он решит пропустить авто со второстепенной дороги, т.к. кузовом перекрывает видимость остального потокатранспорта.

На многополосной дороге реален риск ДТП. Ведь соседям вдругих полосах не возможно прочитать мысли "вежливого" соседа. Если вы решите пропустить пешехода в неположенном месте, его может сбить другой автомобиль.

Когда машина движется по двухполосной дороге, уступаядорогу встречному транспорту идущему на обгон, вы можетеспровоцировать столкновение этой машины с той, что едет позади вас. Ведь тот водитель возможно не повторит вашего маневра.