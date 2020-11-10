Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶

Массовые ДТП произошли в России из-за гололедицы 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Массовые ДТП произошли в России из-за гололедицы
Фото: ТК «Звезда»
В Тверской области столкнулось сразу 15 автомобилей.
В нескольких регионах России произошли массовые столкновения автомобилей — причиной послужило резкое похолодание, которое привело к образованию гололедицы на дорогах.
В Тверской области столкнулись сразу 15 автомобилей — имеются сообщения о пострадавших. Также сообщается о массовой аварии в Санкт-Петербурге — из-за столкновения легковых автомобилей с грузовиками оказалось парализовано движение. Сообщается об инцидентах на Сахалине и в Челябинской области.
Ранее специалисты МЧС России предупредили российских автомобилистов о тумане и гололедице, которые могут стать причиной ДТП.
Видео дня. Новые выделенки появятся в столице на 14 новых участках
ТК «Звезда»: последние новости
Вице-премьер Оверчук попал в ДТП на Кутузовском проспекте Вице-премьер Оверчук попал в ДТП на Кутузовском проспекте Популярная блогер разбилась на мотоцикле в Бразилии Популярная блогер разбилась на мотоцикле в Бразилии СМИ: в России планируют изменить правила оформления ДТП СМИ: в России планируют изменить правила оформления ДТП
ДТП , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
00:50
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
Автоновости
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
00:17
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
ДТП Статьи
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
00:59
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
Автоновости
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
00:57
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
ДТП
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
00:28
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение