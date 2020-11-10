Массовые ДТП произошли в России из-за гололедицы 

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В Тверской области столкнулось сразу 15 автомобилей.

В нескольких регионах России произошли массовые столкновения автомобилей — причиной послужило резкое похолодание, которое привело к образованию гололедицы на дорогах.

В Тверской области столкнулись сразу 15 автомобилей — имеются сообщения о пострадавших. Также сообщается о массовой аварии в Санкт-Петербурге — из-за столкновения легковых автомобилей с грузовиками оказалось парализовано движение. Сообщается об инцидентах на Сахалине и в Челябинской области.