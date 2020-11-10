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В России впервые лишили прав за вождение электросамоката в нетрезвом виде 

Газета.Ru 6 часов назад
Пьяного россиянина на электросамокате лишили прав
Фото: РИА Новости
Мировой суд Московского района Казани лишил местного жителя Дмитрия Хотухова водительских прав за вождение электросамоката в нетрезвом виде, пишет РИА "Новости".

"Мировым судьей было вынесено постановление о наложении штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишении Хотухова права управления транспортным средством", — сказал собеседник агентства.

Это стало первым подобным случаем в России.
Отмечается, что в августе инспекторы заметили мужчину на электросамокате, виляющего из стороны в сторону на проезжей части. Когда сотрудники ГИБДД остановили его, то оказалось, что мужчина нетрезв. От освидетельствования житель Казани отказался. Правоохранители подсчитали, что мощность самоката составляет 600 ватт. Из-за этого средство передвижения попало под определение мопеда в соответствии с правилами дорожного движения.
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ДТП , ГИБДД , РИА Новости
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