Бетономешалка против Hyundai и моста: кто заплатит за ДТП?

На Рублевке бетономешалка протаранила дорожную конструкцию. Та рухнула на проезжую часть. Железобетонный ограничитель обрушился на капот легковушки Hyundai Sonata. По счастливой случайности водитель и пассажиры не пострадали

На Рублево-Успенском шоссе в месте, где оно проходит под эстакадой МКАД, шли ремонтные работы на железобетонном ограничителе — он защищает эстакаду от повреждения крупногабаритным автотранспортом. Это следует из сообщения организации «Гормост». В конструкцию размером 20 на 5 метров въехала бетономешалка. Балка рухнула на капот едущего следом Hyundai Sonata. Люди в машине чудом остались живы, рассказал Business FM владелец автомобиля Алексей:

— Бетономешалка задела конструкцию ограничительной арки, и арка обрушилась.

— Вы далеко от бетономешалки ехали?

— На расстоянии метров десяти, наверное. Так как конструкция не сразу падает, благодаря тому, что чуть-чуть тормознул, она упала мне на капот.

— Вы в рубашке родились. С вами еще были пассажиры?

— Были еще родители и сын. Это произошло прямо около поста ДПС, все было на глазах у полицейских.

— Что-то про компенсацию вам сказали?

— Нет-нет, пока эти вопросы не обсуждались, потому что никаких протоколов, ничего еще не проводилось. Сейчас идет работа по открытию дороги, потому что Рублево-Успенское шоссе закрыто в обе стороны полностью.

Кто должен платить за ущерб, нанесенный автомобилю? Комментирует координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов , который изучил подобные случаи:

«Балка в этой конструкции находится на балансе у владельца дороги. Это юридическое лицо, которое обязано нести ответственность за состояние этих конструкций. Если выяснится, что балка упала в силу износа или ненадлежащего ее содержания, или каких-то иных причин, которые в том числе и я изложил, то в этом случае возмещать ущерб владельцу автомобиля будет владелец дороги. Если вдруг окажется, что бетономешалка или иной грузовик, который проезжал, задел эту балку, отвечать за материальный ущерб будет владелец этого грузовика».

На практике все довольно запутанно. Водитель бетономешалки явно нарушил ПДД, заехав под ограничитель. С другой стороны, крепление ограничителя должно удерживать его от падения на дорогу. Но балку в этот момент ремонтировал «Гормост».

Шансов для автовладельца отсудить компенсацию у водителя бетономешалки больше, чем у двух крупных компаний с госучастием. Хотя еще неизвестно, в чьем автопарке эта бетономешалка.

В Департаменте транспорта Москвы на просьбу прокомментировать инцидент ответили, что вопрос в компетенции департамента строительства города. А там заявили, что ситуация находится в зоне ответственности департамента транспорта столицы.

После публикации материала редакция получила комментарий ФКУ «Центравтомагистраль»:

«Для решения всех вопросов, в том числе и об оплате ущерба, нанесенного вследствии аварии, следует обращаться к ГБУ «Автомобильные дороги», а также к Департаменту имущества города Москвы».

Там отметили: «Автор пишет: