В городе Волгодонск на шестилетнего ребенка подали в суд за испорченный автомобиль. На камерах видеонаблюдения из двора жилого дома видно, как мальчик играет со своим самокатом возле припаркованного автомобиля марки "БМВ". Ребенок заигрался и врезался своим самокатом в бампер внедорожника. На машине образовался скол и владелец БМВ Андрей Чирков потребовал от отца мальчика компенсировать ему расходы на ремонт в размере 10 тысяч рублей. Родители ребенка отказались оплачивать ущерб. Тогда Андрей был вынужден подать в суд на шестилетнего мальчика для возмещения своих убытков. Повестка в суд пришла на имя ребенка.
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
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