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Автобус в Кузбассе насмерть сбил пешехода 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Автобус в Кузбассе насмерть сбил пешехода
Фото: РИА Новости
Полицейские в Кузбассе устанавливают обстоятельства ДТП в городе Березовском, где накануне вечером водитель пассажирского автобуса сбил двух пожилых людей на нерегулируемом пешеходном переходе. Один из пострадавших умер, сообщили ТАСС в среду пресс-службе ГИБДД Кузбасса.

"Предварительно установлено, что водитель автобуса ПАЗ совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 74-летняя женщина скончалась на месте, 63-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали", — говорится в сообщении.

В пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса ТАСС уточнили, что пострадавший мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Правоохранительные органы проводят проверку.
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ДТП , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС
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