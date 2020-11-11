Автобус в Кузбассе насмерть сбил пешехода 

"Предварительно установлено, что водитель автобуса ПАЗ совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 74-летняя женщина скончалась на месте, 63-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали", — говорится в сообщении.