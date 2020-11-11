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В Москве известный архитектор сбил пешехода 

Павел Тиунов 2 часа назад
В Москве известный архитектор сбил пешехода
Фото: ТАСС
Лауреат Госпремии РФ Борис Месбург сбил на пешеходном переходе женщину, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». У пострадавшей подозрение на повреждение черепа.
Инцидент произошел вечером 10 ноября на Профсоюзной улице. Известный инженер-архитектор 82-летний Борис Месбург за рулем своего автомобиля не заметил, как на переходе появилась 52-летняя женщина. Машина сбила пешехода. Потерпевшая уроженка города Элиста обратилась в больницу. Медики подозревают, что у нее — травма черепа.
Борис Месбург, напоминают журналисты, разрабатывал концепцию жилого комплекса «Парк Плейс», за что в 1994 году получил государственную награду. Известно, что архитектор водит автомобиль уже на протяжении более 60 лет.
В октябре в Санкт-Петербурге, как сообщал «Рамблер», призошло жуткое ДТП, в результате которого пешехода буквально разорвало напополам. Трагедия произошла на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Большевиков и улицы Тельмана. 19-летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения, за рулем автомобиля ВАЗ-2112 сбил 36-летнюю женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.
СМИ сообщают, что пострадавшую буквально «разорвало пополам на глазах у мужа». После наезда на пешехода ВАЗ столкнулся с машиной «Хендай». В результате ДТП водитель российского авто и двое пассажиров южнокорейского, 27-летняя женщина и годовалый ребенок, получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.
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ДТП , Lada
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