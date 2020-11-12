Загадочные ДТП: мистика на российских дорогах

Многие россияне считают мистические истории о происшествиях на дороге обычными байками. Но некоторые истории настолько впечатляют, что невольно поверишь в мистику.

На дороге из Кинешмы в Ярославль есть одна переправа через Волгу — "Костромской мост". Местные жители давно заприметили, что с этим мостом что-то не так.

Вскоре после открытия данного моста с него самопроизвольно свалился грузовик. Местный автоинспектор столкнулся на мосту с легковым авто на служебном мотоцикле, после чего прямо на месте застрелился.

Car.ru

Между Славянском-на-Кубани и Краснодаром есть участок дороги А-289 возле станицы Елизаветинской. Тут регулярно происходят аварии с очень тяжелыми последствиями. А во Владимирской области, неподалеку от Петушков, в темное время суток водители часто видят призрак женщины на обочине дороги. Местные жители считают, что причиной массового ДТП в 2005 году послужила именно эта мистическая женщина.