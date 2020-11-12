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Мистические места на российских дорогах, где происходят загадочные ДТП 

Car.ru 2 часа назад
Загадочные ДТП: мистика на российских дорогах
Фото: Car.ru
Многие россияне считают мистические истории о происшествиях на дороге обычными байками. Но некоторые истории настолько впечатляют, что невольно поверишь в мистику.
На дороге из Кинешмы в Ярославль есть одна переправа через Волгу — "Костромской мост". Местные жители давно заприметили, что с этим мостом что-то не так.
Вскоре после открытия данного моста с него самопроизвольно свалился грузовик. Местный автоинспектор столкнулся на мосту с легковым авто на служебном мотоцикле, после чего прямо на месте застрелился.
Car.ru
Между Славянском-на-Кубани и Краснодаром есть участок дороги А-289 возле станицы Елизаветинской. Тут регулярно происходят аварии с очень тяжелыми последствиями. А во Владимирской области, неподалеку от Петушков, в темное время суток водители часто видят призрак женщины на обочине дороги. Местные жители считают, что причиной массового ДТП в 2005 году послужила именно эта мистическая женщина.
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