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В Москве могут изменить порядок оформления «повторных» ДТП 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Оформление «повторных» ДТП в Москве изменят
Фото: РИА Новости
МВД России совместно с правительством Москвы и проектом "Пробок.нет" проводит анализ "повторных" ДТП, произошедших в Москве и повлекших гибель людей, на основании которого будет принято решение о необходимости изменения порядка оформления таких аварий на дороге, сообщили РИА Новости в МВД РФ.
Ранее сообщалось, что, по данным ГИБДД, с начала года в столице произошло более 5536 ДТП, в которых 255 человек погибли, 6279 получили ранения.

"МВД России совместно с правительством Москвы и проектом "Пробок.нет" в настоящее время проводится анализ т.н. "повторных" дорожно-транспортных происшествий (ДТП), которые произошли на территории Москвы и повлекли гибель людей. По результатам проведенной работы будет принято решение о целесообразности изменения порядка оформления таких ДТП на проезжей части, в том числе и алгоритма действий участников указанных происшествий", — говорится в ответе на соответствующий запрос.

"Повторными" ДТП называют аварии, которые произошли на дороге во время оформления другого ДТП.
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ДТП , Правительство Москвы , МВД , РИА Новости
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