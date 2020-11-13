Оформление «повторных» ДТП в Москве изменят

МВД России совместно с правительством Москвы и проектом "Пробок.нет" проводит анализ "повторных" ДТП, произошедших в Москве и повлекших гибель людей, на основании которого будет принято решение о необходимости изменения порядка оформления таких аварий на дороге, сообщили РИА Новости в МВД РФ.

Ранее сообщалось, что, по данным ГИБДД, с начала года в столице произошло более 5536 ДТП, в которых 255 человек погибли, 6279 получили ранения.

"МВД России совместно с правительством Москвы и проектом "Пробок.нет" в настоящее время проводится анализ т.н. "повторных" дорожно-транспортных происшествий (ДТП), которые произошли на территории Москвы и повлекли гибель людей. По результатам проведенной работы будет принято решение о целесообразности изменения порядка оформления таких ДТП на проезжей части, в том числе и алгоритма действий участников указанных происшествий", — говорится в ответе на соответствующий запрос.

"Повторными" ДТП называют аварии, которые произошли на дороге во время оформления другого ДТП.