Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶

Число «пьяных» ДТП в России снизилось на 10% 

News.ru и ещё 2 13 ноября 2020
Число «пьяных» ДТП в России снизилось на 10%
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Количество ДТП, в которых виновны находящиеся в состоянии опьянения водители и пешеходы, снизилось в 2020 году на 10%, следует из данных ГИБДД.
С января по сентябрь произошло более 10,2 тыс. «пьяных» ДТП. Число погибших в них снизилось на 18%, получивших травмы — на 11%. Так, в 2019 году в таких авариях погибли 3114 и пострадали 15 406 человек, в 2020 — 2569 и 13 662 соответственно, передаёт ТАСС.
Большая часть ДТП, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, приходится на тёплое время года с апреля по сентябрь. В сентябре 2020 года их число сократилось почти вдвое, с 1485 до 796.
Отмечается также, что четверть попавших в аварию автомобилистов отказалась проходить медосвидетельствование.
Количество аварий, произошедших по вине пьяных пешеходов, также сократилось в 2020 году на 10%, с 1198 до 1077. Число погибших в них снизилось на 4%, пострадавших — на 14%.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев считает вынужденной мерой конфискацию автомобилей у водителей при повторном управлении в нетрезвом состоянии. Руководитель ведомства надеется, что данную инициативу учтут в КоАП РФ, писал NEWS.ru.
Видео дня. В Москве увеличилось количество поездок на такси, несмотря на ограничения
News.ru: последние новости
ДТП в Нижегородской области унесло жизни трёх человек ДТП в Нижегородской области унесло жизни трёх человек Старшая дочь Веры Глаголевой попала в аварию Старшая дочь Веры Глаголевой попала в аварию Правила оформления мелких ДТП изменятся в России Правила оформления мелких ДТП изменятся в России
Комментарии
ДТП , Владимир Колокольцев , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
00:50
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
Автоновости
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
00:17
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
ДТП Статьи
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
00:59
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
Автоновости
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
00:57
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение