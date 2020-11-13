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Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье 

Москва24 1 час назад
Два человека погибли в ДТП с грузовиком под Москвой
Фото: РИА Новости
Авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла в Подмосковье. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД России. Автомобили столкнулись на 3-м километре трассы Украина — Наро-Фоминск. В результате ДТП погибли два человека. Травмы получили еще два человека, в том числе ребенок.
Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС. Специалисты выясняют причины аварии.
Ранее на автомобильной дороге Курск — Воронеж в Курской области столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли четыре человека.
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ДТП , ГИБДД
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