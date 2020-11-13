Два человека погибли в ДТП с грузовиком под Москвой

Авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла в Подмосковье. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД России. Автомобили столкнулись на 3-м километре трассы Украина — Наро-Фоминск. В результате ДТП погибли два человека. Травмы получили еще два человека, в том числе ребенок.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС. Специалисты выясняют причины аварии.

Ранее на автомобильной дороге Курск — Воронеж в Курской области столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли четыре человека.