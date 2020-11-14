Автомобиль заглох на путях в Москве

Машинист поезда экстренно затормозил и избежал аварии с заглохшей на железнодорожных путях легковой машиной в Москве. Об этом сообщается в субботу, 14 ноября, на сайте Московской железной дороги (МЖД).

Уточняется, что в 23:10 автомобиль несанкционированно выехал на железнодорожный переход между станциями «Тимирязевская» и «Окружная» Савеловского направления МЖД и заглох на путях. Локомотивная бригада вовремя заметила препятствие и применила экстренное торможение. Благодаря этому столкновение с машиной удалось избежать.

Железнодорожники оперативно убрали заглохший автомобиль с путей. Из-за происшествия две электрички на Савеловском направлении следовали с увеличенным интервалом.