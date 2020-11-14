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Машинист поезда смог предотвратить ДТП с заглохшей на путях машиной в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Автомобиль заглох на путях в Москве
Фото: Twitter
Машинист поезда экстренно затормозил и избежал аварии с заглохшей на железнодорожных путях легковой машиной в Москве. Об этом сообщается в субботу, 14 ноября, на сайте Московской железной дороги (МЖД).
Уточняется, что в 23:10 автомобиль несанкционированно выехал на железнодорожный переход между станциями «Тимирязевская» и «Окружная» Савеловского направления МЖД и заглох на путях. Локомотивная бригада вовремя заметила препятствие и применила экстренное торможение. Благодаря этому столкновение с машиной удалось избежать.
Железнодорожники оперативно убрали заглохший автомобиль с путей. Из-за происшествия две электрички на Савеловском направлении следовали с увеличенным интервалом.
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