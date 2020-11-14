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Автобус без водителя уехал с парковки, побил машины и перевернулся 

Deita.ru 1 час назад
Автобус без водителя уехал с парковки
Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку
Сотрудники Госавтоинспекции рассказали об обстоятельствах опрокидывания автомобиля на проезжую часть дороги, сообщает ИА DEITA.RU по материалам ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.
Как рассказали госавтоинспекторы, в районе улицы Верхнепортовая 66-летний водитель автомашины марки Mitshubishi Delica с 44-летним стажем вождения припарковал транспортное средство недалеко от своего дома, при этом не зафиксировав стояночный тормоз.
В результате Делика начала самопроизвольное движение, совершив столкновение с припаркованным Nissan Expert, после чего скатилась на проезжую часть. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.
В отношении водителя автомашины Mitshubishi Delica вынесено определение об административном правонарушении за несоблюдение постоянного контроля за своим транспортным средством.
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ДТП , Nissan , Nissan Expert , ГИБДД , РИА "Дейта"
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