Автобус без водителя уехал с парковки

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Сотрудники Госавтоинспекции рассказали об обстоятельствах опрокидывания автомобиля на проезжую часть дороги, сообщает ИА DEITA.RU по материалам ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Как рассказали госавтоинспекторы, в районе улицы Верхнепортовая 66-летний водитель автомашины марки Mitshubishi Delica с 44-летним стажем вождения припарковал транспортное средство недалеко от своего дома, при этом не зафиксировав стояночный тормоз.

В результате Делика начала самопроизвольное движение, совершив столкновение с припаркованным Nissan Expert, после чего скатилась на проезжую часть. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

В отношении водителя автомашины Mitshubishi Delica вынесено определение об административном правонарушении за несоблюдение постоянного контроля за своим транспортным средством.