В Нижегородской области трое погибли при ДТП

"По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Приора" не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с KIA. В результате ДТП погиб водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также один человек из KIA", — говорится в сообщении.