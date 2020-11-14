В Нижегородской области трое погибли при ДТП

Три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в субботу около 17.00 в районе поселка Кременки Дивеевского района.
"По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Приора" не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с KIA. В результате ДТП погиб водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также один человек из KIA", — говорится в сообщении.
На месте ДТП работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства ДТП.