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В Нижегородской области три человека погибли при ДТП 

РИА Новости и ещё 2 5 часов назад
В Нижегородской области трое погибли при ДТП
Фото: РИА Новости
Три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в субботу около 17.00 в районе поселка Кременки Дивеевского района.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Приора" не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с KIA. В результате ДТП погиб водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также один человек из KIA", — говорится в сообщении.

На месте ДТП работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства ДТП.
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ДТП , Kia , Lada , Lada Priora , ГИБДД , МВД
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