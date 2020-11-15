Сибиряк протаранил машину Росгвардии и попал на видео 

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Сибирский лихач, уходивший от погони, протаранил и перевернул патрульный автомобиль Росгвардии . Инцидент произошел в городе Ужур Красноярского края и попал на видео. Ролик опубликовали в группе «ЧП-Красноярск».

Инспекторы ГИБДД заподозрили, что водитель на ВАЗ-2106 пьян.

Он проигнорировал требования полиции остановиться, началась погоня. За рулем «Жигулей» был 31-летний мужчина. Он неоднократно создавал аварийные ситуации, угрожая безопасности других водителей.

Сотрудники ДПС запросили подкрепление. На помощь прибыл ближайший патрульный экипаж вневедомственной охраны (ОВО) Росгвардии.

«Водитель, пытавшийся скрыться, увидев впереди идущий автомобиль со спецсигналами наряда ОВО, совершил столкновение в результате которого произошло опрокидывание патрульного автомобиля. Сотрудники ОВО и водитель, который пытался скрыться, получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

На водителя составили протокол по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Также назначено проведение медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.