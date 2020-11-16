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Бесправный водитель погиб в ночной аварии в Кемерове 

Vse42.ru 2 часа назад
Бесправный водитель погиб в ночной аварии в Кемерове
Фото: РИА Новости
Правоохранители рассказали VSE42.Ru подробности ночного ДТП, произошедшего на улице Нахимова в Кемерове. Выяснилось, что в аварии погиб ранее лишенный прав человек.
По данным ГИБДД Кузбасса, около 1:00 в дежурную часть поступил сигнал о ДТП. Предварительно установлено, что водитель Renault не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Там машина врезалась в грузовой автомобиль Volvo с прицепом.
Как сообщил сайту собеседник, от полученных в результате столкновения травм 35-летний водитель легковушки скончался на месте, его 53-летняя пассажирка была госпитализирована. В ведомстве уточнили, что погибший ранее был лишен водительских прав.
В настоящее время по факту смертельной аварии проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
В ГИБДД Кузбасса отмечают, что на территории области с начала года произошло 309 ДТП с участием лишенных ранее прав водителей. В результате таких аварий погибли 8 человек, 48 получили травмы. За данные правонарушения к ответственности были привлечены более 1000 граждан. В ведомстве напомнили, что управление автотранспортом без прав грозит штрафом на сумму 30 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток.
Ранее сообщалось об аварии, произошедшей на улице Нахимова в Кемерове. Очевидец поделился с редакцией сайта фото и видео с места смертельного ДТП.
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ДТП , Volvo , Renault , ГИБДД
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