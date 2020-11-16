Страшное ДТП «семерки» с грузовиком: есть погибшие 

Несколько человек погибли в результате ДТП в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе местного управления МЧС рассказали, что около полуночи на автодороге «Белгород — Павловск» в районе села Малобыкова Красногвардейского района автомобиль ВАЗ-2109 совершил наезд на стоявший грузовик КАМАЗ. На место аварии были направлены дежурный караул пожарно-спасательной части №27, сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи (всего семь человек и три единицы техники).

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что 30-летний водитель ВАЗ-2109 с прицепом столкнулся с грузовым автомобилем «Исузу», который двигался во встречном направлении, потому что не учел погодные условия и скорость движения.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека — водитель ВАЗ и его 39— и 41-летний пассажиры. 34-летний пассажир российского автомобиля пострадал и был госпитализирован. Полиция инициировала проведение проверки по факту ДТП.

В октябре, как сообщал «Рамблер», на 776 километре автодороги Р255 «Сибирь» в Емельяновском районе Красноярского края легковой автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с грузовой машиной «ДАФ». В результате аварии погибли четыре человека — водитель и пассажиры «семерки», жители поселка Памяти 13-и Борцов. Водителю было 17 лет, пассажирам — четыре, 18 и 22 года.