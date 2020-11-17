Я слышу: "Давай отойдём, он как-то странно едет". В этот момент человек начинает газовать, и в мою сторону. Я пытался отскочить, меня на капот подбросило и прижало. Я вместе с мужчиной, которому сейчас намного хуже, чем мне, мы были прижаты машиной к стене", — рассказал депутат Зеленоградского городского округа Андрей Лыжов.