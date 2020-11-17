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«Мы были прижаты машиной к стене»: пострадавший — о кроссовере, въехавшем в толпу людей под Калининградом 

Клопс.Ru 3 часа назад
В аварии в посёлке Холомогоровка, где водитель внедорожника врезался в толпу, по предварительным данным пострадали два человека. Об этом "Клопс" сообщил один из участников инцидента.

Я слышу: "Давай отойдём, он как-то странно едет". В этот момент человек начинает газовать, и в мою сторону. Я пытался отскочить, меня на капот подбросило и прижало. Я вместе с мужчиной, которому сейчас намного хуже, чем мне, мы были прижаты машиной к стене", — рассказал депутат Зеленоградского городского округа Андрей Лыжов.

Авария произошла во вторник, 17 ноября. Автомобиль въехал в людей, пришедших на слушания по строительству грузовой железной дороги через Холмогоровку и парк усадьбы Фухсберг.
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