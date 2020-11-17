В аварии в посёлке Холомогоровка, где водитель внедорожника врезался в толпу, по предварительным данным пострадали два человека. Об этом "Клопс" сообщил один из участников инцидента.
Я слышу: "Давай отойдём, он как-то странно едет". В этот момент человек начинает газовать, и в мою сторону. Я пытался отскочить, меня на капот подбросило и прижало. Я вместе с мужчиной, которому сейчас намного хуже, чем мне, мы были прижаты машиной к стене", — рассказал депутат Зеленоградского городского округа Андрей Лыжов.
Авария произошла во вторник, 17 ноября. Автомобиль въехал в людей, пришедших на слушания по строительству грузовой железной дороги через Холмогоровку и парк усадьбы Фухсберг.