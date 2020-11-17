Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

«Вы чего мне руки ломаете?»: россиянка ударила таксиста 

Вероника Полынина 3 часа назад
Пассажирка ударила таксиста по лицу из-за отказа везти ее без маски. Видео инцидента, произошедшего в Барнауле, опубликовал телеграм-канал Life Shot.
Девушка села в машину без маски, из-за чего водитель отказался начинать поездку. Во время словесной перепалки таксист включил видеозапись. Пассажирка потребовала выключить камеру и потянулась к телефону водителя. Таксист перехватил ее руку, после чего она возмутилась: «Вы чего мне руки ломаете?». Затем девушка ударила таксиста по лицу и вышла из машины со словами: «Это тебе за то, что ты мне руку заломил».
Сама пассажирка отказывается признать себя агрессором. Она продемонстрировала синяки на руке и заявила, что ударила водителя после того, как тот заломил ей руку. Девушка также утверждает, что до начала записи таксист оскорблял ее нецензурными словами.
Москвичка устроила скандал в такси и попала на видео
Ранее, как писал «Рамблер», конфликт с водителем такси произошел у бывшей участницы «Дома-2» Алены Водонаевой. Телеведущая вызвала машину, водитель которой оказался без маски. На просьбу Водонаевой надеть маску водитель не отреагировал и, по словам ведущей, «ушел в отказ и перепалку».
После нескольких минут препирательств водитель остановил машину и попросил телеведущую выйти и «ехать хоть в противогазе». По словам Водонаевой, водитель выставлял ее дурой за ее же деньги, и она осталась обескуражена такой наглостью и хамством.
Комментарии 33
ДТП , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
00:50
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
Автоновости
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
00:17
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
ДТП Статьи
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
00:59
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
Автоновости
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
00:57
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение