Пассажирка ударила таксиста по лицу из-за отказа везти ее без маски. Видео инцидента, произошедшего в Барнауле, опубликовал телеграм-канал Life Shot.

Девушка села в машину без маски, из-за чего водитель отказался начинать поездку. Во время словесной перепалки таксист включил видеозапись. Пассажирка потребовала выключить камеру и потянулась к телефону водителя. Таксист перехватил ее руку, после чего она возмутилась: «Вы чего мне руки ломаете?». Затем девушка ударила таксиста по лицу и вышла из машины со словами: «Это тебе за то, что ты мне руку заломил».

Сама пассажирка отказывается признать себя агрессором. Она продемонстрировала синяки на руке и заявила, что ударила водителя после того, как тот заломил ей руку. Девушка также утверждает, что до начала записи таксист оскорблял ее нецензурными словами.

Ранее, как писал «Рамблер», конфликт с водителем такси произошел у бывшей участницы «Дома-2» Алены Водонаевой. Телеведущая вызвала машину, водитель которой оказался без маски. На просьбу Водонаевой надеть маску водитель не отреагировал и, по словам ведущей, «ушел в отказ и перепалку».

После нескольких минут препирательств водитель остановил машину и попросил телеведущую выйти и «ехать хоть в противогазе». По словам Водонаевой, водитель выставлял ее дурой за ее же деньги, и она осталась обескуражена такой наглостью и хамством.