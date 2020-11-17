СК начал проверку по факту ДТП в поселке Холмогоровка Калининградской области, в котором 79-летний водитель на внедорожнике Kia Soul врезался в толпу людей. В аварии пострадали восемь человек, двое из которых получили переломы нижних конечностей. По предварительным данным, водитель перепутал педали, что и стало причиной ДТП.

В поселке Холмогоровка Зеленоградского района Калининградской области днем 17 ноября 79-летний водитель на внедорожнике Kia Soul врезался в толпу людей, собравшихся около здания местного музея на публичные слушания по поводу внесения изменений в окружной генплан.

В аварии пострадали восемь человек, двое из них получили переломы нижних конечностей, в том числе — оператор телеканала «Каскад», который после удара вместе с камерой перекатился через капот. Все они были госпитализированы.

Следственное управление регионального СКР проводит доследственную проверку, следователи-криминалисты уже осмотрели место происшествия.

«Со слов очевидцев событий и самого водителя, мужчина перепутал педали и допустил наезд на граждан», — говорится в сообщении правоохранителей.

Водитель проехал сквозь толпу и остановился только тогда, когда врезался в здание музея, причем, зажав двух человек, в том числе — депутата Зеленоградского городского округа Андрея Лыжова.

«Получается, он газанул в толпу, начал скатываться и снова газанул прямо в стену. На коляску с ребенком даже наехал, но ребенка вроде бы успели из коляски выдернуть, пока дед назад сдавал. Он плакал», — приводит портал KGD комментарий очевидца.

Попутно водитель задел еще белую «Ниву», принадлежащую администрации Зеленоградска.

После аварии присутствующие стали бить камнями авто и пытаться вытащить водителя, по словам свидетелей, машина очень сильно пострадала как от удара о здание, так и от рук собравшихся.

Сам водитель уверяет, что не понял, как произошло ЧП, передает портал Klops.

«Завел машину, посмотрел назад, как можно проехать. Сосед сзади сел. Я говорю ему: смотри, чтобы мы не задели. Машина как рванет вперед. Я на ручник полностью — она идет, потом уже людей к стенке туда прижал и выключить думаю зажигание, но людей уже прижал», — пояснил виновник аварии.

Водитель – уроженец Украины, сейчас живет в Холмогоровке. Является ветераном труда, ранее работал прорабом на стройке.

На месте работали шесть «скорых», а также машина пожарных. Приезжал на место ДТП и министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко

Сами слушания были посвящены скандальному плану властей, по которому посреди поселка и через «Парк усадьбы Фухсберг» должна быть проложена грузовая железная дорога. На площадке около музея всего было около 200 местных жителей.

Утром 5 ноября в центре Москвы на улице Садовая-Триумфальная, 16с1, около метро «Маяковская» кроссовер Nissan Qashqai врезался в остановку общественного транспорта, разбив стекла, снеся рекламные конструкции и сломав скамейку.

Как сообщал Telegram-канал «112», за рулем находилась Светлана Колесникова , права она получила еще в 2017 году, но ездить начала недавно. В момент ДТП рядом с ней находился инструктор по вождению.

При ЧП пострадали три человека, две женщины 65 и 25 лет, а также девочка 10 лет, они были направлены в больницы.

Машиной управляла молодая девушка. По словам свидетелей на месте ЧП, при прибытии экстренных служб и полицейских виновница ДТП не вышла из-за руля, а только накинула на голову капюшон.

В сети опубликовано видео, на котором видно, как находившаяся в пробке серая машина Nissan вдруг выезжает на тротуар, но не объезжает затор, а двигается перпендикулярно дороге и врезается в остановку.

Авария произошла из-за того, что Колесникова не справилась с управлением. На этот автомобиль ранее было выписано четыре штрафа: один за превышение скорости, остальные — за пересечение сплошной линии.

Несколькими днями ранее в центре Киева на Майдане Незалежности местный житель Юрий Назаренко на внедорожнике Land Rover Discovery въехал в толпу пешеходов. В итоге два человека погибли и четверо получили травмы, в том числе — мать с ребенком.

Как видно на ролике, выложенном в сети, сначала водитель наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллеи героев небесной сотни и Крещатика, затем пересек площадь, и на тротуаре около дороги на полном ходу сбил нескольких пешеходов.

После этого темно-синий Land Rover снова выехал на проезжую часть – перпендикулярно движению, врезался в стоящую пробку, протаранил четыре машины и остановился.

Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции дали водителю подуть в алкотестер, который показывает 0,0 промилле. При этом вокруг машины стояла разгневанная произошедшим толпа, которая кричала, что не верит показаниям прибора.

Сам Назаренко сказал, что ему недавно провели стентирование сосудов сердца, и это стало причиной аварии. На что окружающие возмущенно спросили: «Зачем тогда он садился за руль, если была опасность потерять сознание?»