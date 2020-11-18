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Десять человек пострадали в ДТП в Туле 

News.ru и ещё 6 3 часа назад
Десять человек пострадали в ДТП в Туле
Фото: 71.mchs.gov.ru
Десять человек получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Туле. В их числе трое несовершеннолетних.
Инцидент произошёл на улице Скуратовской. Участниками аварии стали Peugeot Boxer, двигавшийся по маршруту № 62, и Ford EcoSport.
Согласно предварительным данным полиции, пострадали водители обоих транспортных средств и восемь пассажиров маршрутки.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют обстоятельства ДТП, устраняют последствия аварии, сообщает РИА Новости.
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ДТП , Ford EcoSport , Peugeot , Peugeot Boxer , ГИБДД , Ford , РИА Новости
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