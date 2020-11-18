Десять человек пострадали в ДТП в Туле 

Десять человек получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Туле. В их числе трое несовершеннолетних.

Инцидент произошёл на улице Скуратовской. Участниками аварии стали Peugeot Boxer, двигавшийся по маршруту № 62, и Ford EcoSport

Согласно предварительным данным полиции, пострадали водители обоих транспортных средств и восемь пассажиров маршрутки.