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Интерпол занялся поиском российского мажора после смертельного ДТП на Ferrari 

Lenta.ru 1 час назад
Интерпол ищет российского мажора после смертельного ДТП
Фото: Россия 1
Интерпол объявил в розыск 27-летнего российского мажора Николая Григорьева спустя три года после смертельного ДТП на Минском шоссе в Москве. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, данные о поиске россиянина появились на сайте Интернациональной полиции. В России сын владельца крупного агентства недвижимости Николай Григорьев находился в розыске на протяжении трех лет. В 2017 году молодой человек (на момент ДТП ему было 24 года) на своей Ferrari на скорости около 200 километров в час протаранил иномарку, которую на буксире вез другой автомобиль. Иномарка от удара сразу вспыхнула, находившиеся внутри мужчина и его невестка погибли, несмотря на попытки очевидцев трагедии потушить огонь с помощью огнетушителя.
Полицейские задержали находившегося за рулем спорткара Григорьева и доставили его в отдел, после чего отпустили. Вскоре молодой человек скрылся за границей с помощью поддельных документов. В России в отношении беглеца возбуждены уголовные дела о подделке документов, незаконном пересечении границы и нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть двух человек.
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ДТП , Ferrari , Николай Григорьев , Интерпол
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