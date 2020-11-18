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Стас Барецкий устроил дорожные разборки на месте ДТП 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Российский шоумен Стас Барецкий устроил разборки на месте ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру», ставший свидетелем случившегося.
Музыкант увидел два столкнувшихся автомобиля и попытался выяснить подробности аварии, используя нецензурную лексику. Инцидент произошел недалеко от шиномонтажного сервиса на Черниговской улице, которым владеет шоумен.
«Дорогу перекрыли, ******* в рот! Сколько можно, ******?!» — возмутился Барецкий. Он поинтересовался у одного из водителей, почему тот ничего не видит, а второму указал на то, что стоило просто посигналить, чтобы избежать столкновения.
«Сука, *****, мои машины! На ремонт вез сюда», — крикнул шоумен, указывая в сторону своего шиномонтажного сервиса. Один из свидетелей ДТП подтвердил, что автомобили как раз ехали в мастерскую. Барецкий пригрозил выйти и «раскидать» всех участников аварии.
В августе музыкант подрался с солистом группы «Корни» Алексеем Кабановым. Звезды набросились друг на друга с кулаками в одном из ночных заведений.
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Комментарии 45
ДТП , Видео , Стас Барецкий , Алексей Кабанов
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