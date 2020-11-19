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Столкновение скорой с трактором попало на видео 

Вадим Дроздов 2 часа назад
18 ноября в Москве в районе Соколиная гора машина скорой помощи столкнулась с трактором. В ДТП травмы получил фельдшер скорой помощи. Авария была заснята на видеорегистратор медицинского автомобиля. Движение происходило в штатном режиме, без нарушений и превышения скорости. Внезапно идущая впери легковушка резко ушла влево и перед скорой появился стоящий на аварийке трактор. Водитель не успел затормозить и на полном ходу врезался в ковш спецтехники. При столкновении видеорегистратор отлетел от приборной панели и в кадре стал виден фельдшер, сидевший на пассажирском сиденье. У него была окровавлена рука.
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