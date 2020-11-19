Подросток уничтожил уникальный суперкар за $3,4 млн

В Далласе, штат Техас, подросток попал в аварию на уникальном Pagani Huayra Roadster. В результате ДТП суперкар стоимостью 3,4 миллиона долларов (почти 260 миллионов рублей по текущему курсу) вряд ли подлежит восстановлению.

На ролике, опубликованном очевидцами в Instagram, виден разрушенный родстер со сработавшими подушками безопасности. Водительская дверь валяется на асфальте перед суперкаром, а оба передних колеса от удара отлетели еще дальше. Обломки карбонового кузова разбросало на несколько метров.

Позже пользователи Сети узнали в тёмно-фиолетовом Huayra суперкар, которым не раз хвастался в своем YouTube 17-летний блогер Гейдж Гиллиан — сын местного миллиардера Тима Гиллиана. Друг Гейджа, который также был в машине в момент аварии, сообщил, что им удалось избежать серьезных травм.

Однако заказать новый Huayra Roadster миллиардеру уже не удастся: на прошлой неделе Pagani сообщила о продаже последнего экземпляра . «Прощальный» суперкар получил эксклюзивные элементы дизайна, разработанные лично Горацио Пагани. Всего итальянская марка выпустила 100 родстеров.

Pagani Huayra Roadster базируется на одноименном срендемоторном купе. В движение его приводит битурбомотор V12 6.0 от Mercedes-AMG, развивающий 764 лошадиные силы и 1000 Нм крутящего момента. Пару ему составляет секвентальная коробка Xtrac. С места до 100 километров в час родстер разгоняется за 3,3 секунды, а максимальная скорость достигает 370 километров в час.