В Ереване автомобиль протаранил перекрывших дорогу протестующих

Автомобиль наехал на протестующих, которые перекрыли дорогу в Ереване, требуя отставки премьера Армении Никола Пашиняна, видео с инцидентом опубликовано на YouTube канале Lurer TV.

Как следует из видеокадров, протестующие перекрыли дорогу, выстроившись в живую цепь на пешеходном переходе. Проезжающий по дороге микроавтобус сначала сбросил скорость, а затем, наехав на толпу, разорвал живую цепь и поехал дальше. При этом на кадрах видно, что в результате наезда девушка упала на дорогу.

Ранее в пресс-службе полиции РИА Новости сообщили, что правоохранители задержали 24 протестующих, которые перекрыли улицы в Ереване.

В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе.