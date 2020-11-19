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В Ереване автомобиль наехал на перекрывших дорогу протестующих 

РИА Новости 7 часов назад
В Ереване автомобиль протаранил перекрывших дорогу протестующих
Фото: © Sputnik / Nana Martirosyan
Автомобиль наехал на протестующих, которые перекрыли дорогу в Ереване, требуя отставки премьера Армении Никола Пашиняна, видео с инцидентом опубликовано на YouTube канале Lurer TV.
Как следует из видеокадров, протестующие перекрыли дорогу, выстроившись в живую цепь на пешеходном переходе. Проезжающий по дороге микроавтобус сначала сбросил скорость, а затем, наехав на толпу, разорвал живую цепь и поехал дальше. При этом на кадрах видно, что в результате наезда девушка упала на дорогу.
Ранее в пресс-службе полиции РИА Новости сообщили, что правоохранители задержали 24 протестующих, которые перекрыли улицы в Ереване.
В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе.
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