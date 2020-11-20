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Классика: поймали банду автоподставщиков 

Car.ru 4 часа назад
Классика: поймали банду автоподставщиков
Фото: Car.ru
В России удалось раскрыть еще одну группу автоподставщиков. Аферу они проворачивали с целью нажиться не на автомобилистах, а на страховых компаниях, используя при этом модели представительского класса.
Раскрыть мошенников удалось сотрудникам УМВД России по Калининградской области. Для своих целей аферисты устраивали подставные аварии, а затем на основании поддельных отчетов о ремонте получали компенсации от страховых организаций. С владельцами представительских авто мошенники договаривались о времени, характере повреждений и типе аварии.
Затем мошенники составляли фиктивный протокол, автомобили ремонтировали в автосервисе, он принадлежал одному из участников банды, а полученную прибыль делили вместе с владельцами автомобилей-участников. На страховых выплатах мошенники смогли получить около 2 миллионов рублей.
Когда следователи провели обыск, успели изъять у аферистов несколько протоколов, средства связи, банковские карты и другие предметы. Уже было открыто шесть уголовных дел, а также еще одно дело о покушении на совершение аферы. Аферистам грозит наказание до 5 лет тюрьмы.
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ДТП , МВД
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