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Porsche Taycan не справился с парковкой и рухнул с высоты нескольких метров 

Motor.ru 20 ноября 2020
Миссия невыполнима: Porsche Taycan не справился с парковкой
Фото: Porsche Sauce / Twitter
Камеры видеонаблюдения запечатлели неудачную попытку Porsche Taycan припарковаться на подъездной дорожке у дома. Электрокар некоторое время стоит без движения, после чего резко ускоряется, врезается в черный внедорожник и падает с высоты нескольких метров на другую машину. Можно предположить, что водитель перепутал педали.
Судя по опубликованным кадрам, все три автомобиля получили повреждения: первую машину, припаркованную у дома, Taycan протаранил с левого бока. Удар был такой силы, что черный внедорожник весом несколько тонн развернулся почти на 90 градусов. А электрокар, не сбавляя скорости, проехал вниз по склону и рухнул с бетонного ограждения: по несчастливой случайности, он приземлился точно на крышу синей малолитражки, которая отлетела на несколько метров и оказалась на проезжей части.
Porsche Taycan продается в нескольких версиях: 4S с 530-сильной установкой, Turbo (680 сил) и Turbo S (761 сила). Кроме того, в Китае представлена начальная версия электрокара, которая оснащается одним электромотором (408 сил) и задним приводом. На других рынках такой «Тайкан» пока не продается.
В России приём заказов на Taycan был открыт ещё в сентябре прошлого года. После недавнего снижения цен из-за обнуления таможенных пошлин на электрокары, Taycan 4S можно купить за 7,36 миллиона рублей, версию Turbo — за 9,5 миллиона рублей, а Turbo S — за 11,6 миллиона рублей.
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ДТП , Porsche
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