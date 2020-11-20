Миссия невыполнима: Porsche Taycan не справился с парковкой

Камеры видеонаблюдения запечатлели неудачную попытку Porsche Taycan припарковаться на подъездной дорожке у дома. Электрокар некоторое время стоит без движения, после чего резко ускоряется, врезается в черный внедорожник и падает с высоты нескольких метров на другую машину. Можно предположить, что водитель перепутал педали.

Mission E Nonsense Taycan style.



What the … #soulelectrified



😱 😳 pic.twitter.com/KEIfHR84jC— Porsche Sauce (@PorscheSauce) November 19, 2020 Судя по опубликованным кадрам, все три автомобиля получили повреждения: первую машину, припаркованную у дома, Taycan протаранил с левого бока. Удар был такой силы, что черный внедорожник весом несколько тонн развернулся почти на 90 градусов. А электрокар, не сбавляя скорости, проехал вниз по склону и рухнул с бетонного ограждения: по несчастливой случайности, он приземлился точно на крышу синей малолитражки, которая отлетела на несколько метров и оказалась на проезжей части.

Porsche Taycan продается в нескольких версиях: 4S с 530-сильной установкой, Turbo (680 сил) и Turbo S (761 сила). Кроме того, в Китае представлена начальная версия электрокара, которая оснащается одним электромотором (408 сил) и задним приводом. На других рынках такой «Тайкан» пока не продается.