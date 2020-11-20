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Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Орлом 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Орлом
Фото: РИА Новости
Два легковых автомобиля столкнулись в Орловской области, в результате погибли четыре человека, в том числе восьмилетняя девочка, сообщает УМВД по региону.
По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло в пятницу в 18.05 мск на 16-м километре автодороги Орел — Новосиль.

"Водитель Opel Insignia, двигаясь со стороны поселка Залегощь в направлении города Орла, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Reno под управлением мужчины 1977 года рождения, который двигался со стороны Орла в направлении поселка Залегощь. В результате ДТП водитель Reno и трое пассажиров — две женщины и восьмилетняя девочка — погибли на месте происшествия", — сообщает полиция.

Отмечается, что еще один пассажир, девочка 11 лет, госпитализирована. Водитель Opel не пострадал.
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