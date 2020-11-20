Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Орлом 

"Водитель Opel Insignia, двигаясь со стороны поселка Залегощь в направлении города Орла, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Reno под управлением мужчины 1977 года рождения, который двигался со стороны Орла в направлении поселка Залегощь. В результате ДТП водитель Reno и трое пассажиров — две женщины и восьмилетняя девочка — погибли на месте происшествия", — сообщает полиция.