Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Орлом 

Два легковых автомобиля столкнулись в Орловской области, в результате погибли четыре человека, в том числе восьмилетняя девочка, сообщает УМВД по региону.
По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло в пятницу в 18.05 мск на 16-м километре автодороги Орел — Новосиль.
"Водитель Opel Insignia, двигаясь со стороны поселка Залегощь в направлении города Орла, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Reno под управлением мужчины 1977 года рождения, который двигался со стороны Орла в направлении поселка Залегощь. В результате ДТП водитель Reno и трое пассажиров — две женщины и восьмилетняя девочка — погибли на месте происшествия", — сообщает полиция.
Отмечается, что еще один пассажир, девочка 11 лет, госпитализирована. Водитель Opel не пострадал.