Названа группа водителей, по чьей вине происходят ДТП

С начала года на российских дорогах произошло 17 419 аварий по вине водителей, которые имеют стаж вождения до пяти лет.

По данным ГИБДД за январь-октябрь текущего года, ДТП чаще происходят по вине водителей со стажем вождения от пяти до десяти лет, чем из-за менее опытных водителей.

С начала года на российских дорогах произошло 17 419 аварий по вине водителей, которые имеют стаж вождения до пяти лет. Автомобилисты с водительским стажем от 5 до 10 лет совершили на 6% больше ДТП — 18 622, передает ТАСС.

Исходя из статистики, спустя десять лет водители, набравшись опыта, начинают осторожней вести себя на дорогах. Всего по их вине произошло более 14 тысяч ДТП.