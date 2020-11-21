Ещё
Далее:
Читайте также:
Без лишних слов — «Стрельцов»
Без лишних слов — «Стрельцов» Смотреть онлайн ⟶

Названа группа водителей, по чьей вине чаще всего происходят ДТП 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Названа группа водителей, по чьей вине происходят ДТП
Фото: Konstantin Kokoshkin globallookpress
С начала года на российских дорогах произошло 17 419 аварий по вине водителей, которые имеют стаж вождения до пяти лет.
По данным ГИБДД за январь-октябрь текущего года, ДТП чаще происходят по вине водителей со стажем вождения от пяти до десяти лет, чем из-за менее опытных водителей.
С начала года на российских дорогах произошло 17 419 аварий по вине водителей, которые имеют стаж вождения до пяти лет. Автомобилисты с водительским стажем от 5 до 10 лет совершили на 6% больше ДТП — 18 622, передает ТАСС.
Исходя из статистики, спустя десять лет водители, набравшись опыта, начинают осторожней вести себя на дорогах. Всего по их вине произошло более 14 тысяч ДТП.
Ранее в МЧС рассказали о причинах гибели большинства пострадавших в ДТП. Большинство дорожных аварий происходят по вине автолюбителей, которые грубо нарушают правила дорожного движения.
Видео дня. Недолив топлива на АЗС: новые правила и штрафы
ТК «Звезда»: последние новости
Трасса полностью перекрыта: в Ленобласти столкнулись несколько грузовиков и микроавтобус Трасса полностью перекрыта: в Ленобласти столкнулись несколько грузовиков и микроавтобус Под Калининградом автомобиль въехал в толпу людей Под Калининградом автомобиль въехал в толпу людей Суд избрал меру пресечения Меню Суд избрал меру пресечения Меню
ДТП , МЧС , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
00:50
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
Автоновости
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
00:17
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
ДТП Статьи
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
00:59
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение