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Невеста погибла в ДТП за неделю до свадьбы в Екатеринбурге 

News.ru 1 час назад
Россиянка погибла в ДТП за неделю до свадьбы
Фото: globallookpress.com
Невеста, которая должна была выйти замуж 28 ноября, погибла в ДТП в Екатеринбурге. По словам очевидцев, водитель и пассажиры были пьяны в момент аварии.
Происшествие случилось на проспекте Академика Сахарова в районе дома № 47. Автомобиль Volkswagen Polo, в котором находилась будущая новобрачная, на высокой скорости снёс ограждение и вылетел на встречную полосу. Как сообщают свидетели аварии, под колёса иномарки едва не попал пешеход, говорится в паблике «Инцидент Екатеринбург».
Жених в момент ДТП находился на переднем сиденье, он тоже получил травмы, но отказался от госпитализации, поскольку его беспокоила только судьба возлюбленной.
По рассказам очевидцев, молодой человек пытался поднять девушку, говорить с ней, но она умерла до приезда скорой. Известно, что водителю иномарки пробило ключицу элементом ограждения, он находится в больнице.
Ранее NEWS.ru сообщал, что жених и невеста в Индии во время романтической фотосессии пытались повторить знаменитую сцену из фильма «Титаник». Однако предсвадебное мероприятие закончилось трагедией — молодая пара утонула.
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ДТП , Volkswagen Polo , Volkswagen
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