Три ребенка пострадали в ДТП под Астраханью 

"В результате ДТП мужчина 1961 года получил травмы, не совместимые с жизнью, он скончался до приезда скорой помощи. У трех пассажиров внедорожника — двух девочек в возрасте 8 и 11 лет, а также мальчика 2018 года рождения диагностированы ушибы, ушибленные раны и сотрясение головного мозга", — сообщил собеседник агентства. Полиция организовала процессуальную проверку.