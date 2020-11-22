Ещё
Далее:
Читайте также:
3 месяца кино за 199 рублей в Okko
3 месяца кино за 199 рублей в Okko Оформить сейчас ⟶

«Переходил не по пешеходному»: телеведущего Владимира Березина сбил автомобиль 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Российского телеведущего сбил автомобиль
Фото: globallookpress.com
Российский телеведущий Владимир Березин рассказал, как несколько недель назад попал в ДТП. По его словам, по пути к родным в Московскую область он вышел из машины и направился в магазин, когда его сбило другое авто.
Отмечается, что в произошедшем оказались виноваты как сам ведущий, так и водитель такси, который сбил Березина. В результате ведущий очнулся весь в крови, но винить другого участника ДТП не стал.

— Переходил не по пешеходному ведь. Я сказал ему: «Езжай с богом!», — поделился Березин в интервью программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

После аварии Березина в больницу отвез сбивший его таксист. Как выяснилось позже, ведущего спасло чудо — машина задела его по касательной. Однако в результате столкновения Березин получил травму ноги, из-за чего ему теперь приходится ходить на костылях и терпеть сильную боль.

— У меня нога теперь прямая, как ракета на ВДНХ, — признался ведущий.

Он добавил, что теперь ему страшно переходить дорогу даже по пешеходному переходу.
Видео дня. Руководитель независимого профсоюза фельдшеров ответил на вопросы о сложностях со скорыми
Вечерняя Москва: последние новости
Один человек погиб при ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы Один человек погиб при ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы Трое взрослых и ребенок погибли при аварии в Орловской области Трое взрослых и ребенок погибли при аварии в Орловской области Восемь человек пострадали в результате наезда автомобиля под Калининградом Восемь человек пострадали в результате наезда автомобиля под Калининградом
Комментарии 27
ДТП , Владимир Березин , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
00:50
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
Автоновости
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
00:17
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
ДТП Статьи
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
00:59
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение