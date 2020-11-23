Оформить ДТП онлайн теперь можно по всей России 

С помощью приложения «Помощник ОСАГО» можно составить электронное извещение об аварии за 15 минут. Ранее это было возможно только в пяти регионах. Функционал полезен, но пользуются им не многие, отмечают опрошенные Business FM эксперты

Мобильное приложение «Помощник ОСАГО» после успешного годового тестирования в Москве, Петербурге, Подмосковье, Ленинградской области и Татарстане распространили на другие регионы. Об этом сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).

Программа позволяет оформить электронное извещение об аварии без вызова ГИБДД и даже в случае разногласий между водителями. Вся процедура займет около 15 минут. Часть данных будет заполняться автоматически через портал госуслуг.

Приложение «Помощник ОСАГО» — совместная разработка РСА, Банка России Минкомсвязи . Электронное извещение равноценно обычному бумажному, говорят в Российском союзе автостраховщиков. Там также отмечают, что, благодаря приложению, в условиях коронавируса сократятся походы автомобилистов к страховщикам.

Главный недостаток программы «Помощник ОСАГО» в ее непопулярности, но это временно, уверен заместитель руководителя Всероссийской оперативной службы экстренной помощи при ДТП Глеб Виленский:

«Пока им пользуется не так много водителей. Это связано с тем, что мы, к счастью, довольно редко попадаем в аварии, и, конечно, никому не приходит в голову заранее ставить приложение, регистрироваться в нем, вносить всякие данные только ради того, чтобы с вероятностью меньше 10% в год попасть в аварию и дальше его использовать. Поэтому на практике в большинстве случаев, когда водители попадают в аварию, у них этой программы просто не оказывается под рукой. У этого приложения есть один очень важный для водителей плюс: если удается оформить фотовидеосъемку с места ДТП с помощью этого мобильного приложения и получить подтверждение, то без вызова ГАИ, теперь уже во всех регионах, можно будет получить выплату вплоть до 400 тысяч рублей. До этого ограничение на европротокол составляло 100 тысяч. Дело в том, что большинству водителей на месте аварии трудно определить, какой на самом деле ущерб. Он может быть чуть меньше 100 тысяч, а может быть и побольше. Поэтому такая техническая возможность расширения лимита выплаты со 100 тысяч до 400 тысяч — это самое важное в этом мобильном приложении».

Несмотря на полезный функционал и удобство программы, доступна она не везде и не всем, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин

«Проблема в том, что, конечно, далеко не все смогут им воспользоваться, потому что у нас и уровень проникновения мобильного интернета не такой высокий, и далеко не все в достаточной степени компьютерно грамотны, чтобы справиться с очередным приложением. Но для определенной части пользователей, это, конечно же, хорошая история. И, конечно же, необходима техническая доработка. Абсолютно точно нужно сделать так, чтобы ситуация с реакцией приложения «сервис временно не доступен» была исключена. В РСА должны работать гораздо более активно, чтобы технические проблемы снять».

Воспользоваться мобильным приложением также могут юрлица, на которые оформлены попавшие в ДТП машины.