Оформить ДТП онлайн теперь можно по всей России 

«Пока им пользуется не так много водителей. Это связано с тем, что мы, к счастью, довольно редко попадаем в аварии, и, конечно, никому не приходит в голову заранее ставить приложение, регистрироваться в нем, вносить всякие данные только ради того, чтобы с вероятностью меньше 10% в год попасть в аварию и дальше его использовать. Поэтому на практике в большинстве случаев, когда водители попадают в аварию, у них этой программы просто не оказывается под рукой. У этого приложения есть один очень важный для водителей плюс: если удается оформить фотовидеосъемку с места ДТП с помощью этого мобильного приложения и получить подтверждение, то без вызова ГАИ, теперь уже во всех регионах, можно будет получить выплату вплоть до 400 тысяч рублей. До этого ограничение на европротокол составляло 100 тысяч. Дело в том, что большинству водителей на месте аварии трудно определить, какой на самом деле ущерб. Он может быть чуть меньше 100 тысяч, а может быть и побольше. Поэтому такая техническая возможность расширения лимита выплаты со 100 тысяч до 400 тысяч — это самое важное в этом мобильном приложении».
«Проблема в том, что, конечно, далеко не все смогут им воспользоваться, потому что у нас и уровень проникновения мобильного интернета не такой высокий, и далеко не все в достаточной степени компьютерно грамотны, чтобы справиться с очередным приложением. Но для определенной части пользователей, это, конечно же, хорошая история. И, конечно же, необходима техническая доработка. Абсолютно точно нужно сделать так, чтобы ситуация с реакцией приложения «сервис временно не доступен» была исключена. В РСА должны работать гораздо более активно, чтобы технические проблемы снять».