Алкоголь + наркотики: авто "прихватило" с собой входную дверь дома

Полицейские графства Уэст-Йоркшир на севере Англии сообщили о необычной аварии, произошедшей в минувшие выходные. В городе Дьюсбери водитель Audi попал в ДТП, в результате которого автомобиль забрал с собой дверь от ближайшего дома.

Фото: © WYP Roads Policing Unit / Twitter © WYP Roads Policing Unit / Twitter

Авария оказалась двойной: сначала серая Audi столкнулась с другим автомобилем, говорится в сообщении полиции в Twitter. Силы удара оказалось достаточно, чтобы машина виновника ДТП отскочила и врезалась в крыльцо ближайшего дома, загадочным образом зацепив входную дверь. В итоге столкновения дверь застряла в крыше Audi.

Несмотря на крупный инородный предмет, сломанную крышу и разбитое лобовое стекло, водитель не сразу затормозил, и машина проехала еще несколько метров. В странной аварии пострадал лишь сам водитель Audi: его увезли в больницу с легкими травмами.

Сообщается, что 18-летний хозяин автомобиля был арестован, а полиция продолжает расследование ДТП. Во время аварии молодой человек находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.