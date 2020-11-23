Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶

Пьяный мужчина устроил массовую аварию в Казани 

Москва24 1 час назад
Пьяный мужчина устроил массовую аварию в Казани
Фото: пресс-служба МВД по Татарстану
Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал аварию с шестью авто в Казани. В результате ДТП погиб один человек, приводит РИА Новости заявление МВД по Татарстану.
По информации ведомства, авария произошла утром 23 ноября напротив дома 79 по улице Чистопольской. Водитель Volvo 1984 года рождения, находясь нетрезвым за рулем, выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Daewoo Nexia, Skoda Daewoo Gentra.
Из-за ДТП автомобиль Daewoo Gentra отбросило на LADA Granta, который потом столкнулся с ВАЗ-2114. От полученных травм на месте происшествия скончался водитель, управлявший Daewoo Gentra. Ранее три человека пострадали в столкновении Porsche со столбом на востоке Москвы. Авария произошла на пересечении Московского проспекта и Главной аллеи.
Видео дня. Россияне не доверяют автодилерам
Москва24: последние новости
Десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Туле Десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Туле В Воронежской области перевозившая осужденных машина съехала в кювет В Воронежской области перевозившая осужденных машина съехала в кювет Три человека пострадали в столкновении Porsche со столбом на востоке Москве Три человека пострадали в столкновении Porsche со столбом на востоке Москве
ДТП , Volvo , Lada Granta , Lada , Daewoo Nexia , Skoda , Porsche , Daewoo Gentra , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
00:50
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
Автоновости
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
00:17
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
ДТП Статьи
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
00:59
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение