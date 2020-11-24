На трассе Бийск-Новокузнецк в Сибири произошло массовое ДТП из-за обледеневшей дороги и плохой видимости. Автомобили один за другим влетали друг в друга. Водители не успевали затормозить. Есть пострадавшие. Некоторым участникам ДТП потребовалась госпитализация. На данный момент сообщается минимум об одном смертельном исходе — погибла молодая женщина. Сотрудники МЧС прибыли на место массовой аварии для разбора обломков. Но их работе мешали ужасные погодные условия и новые участники дорожно-транспортного происшествия — водители, явно нарушающие скоростной режим в условиях недостаточной видимости. Сейчас ведутся следственные работы и устанавливаются виновники массовой аварии.
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
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