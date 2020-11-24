Девушка после ДТП выразила восхищение своим мастером по наращиванию ресниц и удивила пользователей сети. Соответствующий материал публикует The Sun.

Пострадавшая во время инцидента американка Катарина Монтес (Katarina Montes) получила травму головы и провела в больнице около трех недель. По истечении этого времени она решила связаться со своим косметологом Валерией Брианной (Valeria Brianna), чтобы похвалить ее работу, поскольку ресницы оказались до такой степени стойкими, что «пережили» аварию.

Монтес отправила мастеру селфи, на котором запечатлена с окровавленным бинтом на голове. При этом было видно, что ее ресницы действительно сохранились.

«Я могу показаться сумасшедшей, но просто хотела сказать, что ты буквально лучший мастер по наращиванию ресниц. Я попала в очень тяжелое ДТП, а ресницы остались в порядке!» — поделилась она в сообщении.