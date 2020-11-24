«В крови ребенка обнаружена доза алкоголя — 0,33 промилле. Возможно, алкоголь попал через дезинфицирующие средства, которыми обрабатывали раны мальчика. Сам анализ проведен верно», — сказали в ведомстве.

«В настоящее время назначена автотехническая экспертиза, по результатам которой будет принято решение о виновности либо невиновности водителя автомобиля», — добавили в полиции.

Baza отмечает, что теперь семье мальчика придется доказывать, что он не был пьян, и алкоголь попал в кровь случайно.