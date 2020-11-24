Автомобиль сбил пешеходов в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

ДТП произошло на улице Маршала Бирюзова, Северо-Западный административный округ. Внедорожник сбил трех человек. Один из них скончался, остальные, в том числе ребенок, пострадали.

Очевидец аварии рассказал телеканалу «Москва 24», что на пересечении улиц Маршала Бирюзова и Маршала Соколовского столкнулись внедорожники « Ауди » и « Ниссан ». В результате ДТП один из автомобилей вылетел на тротуар и сбил пешеходов, погиб мужчина, а пострадавшим ребенком занимаются врачи.

В середине ноября, как сообщал «Рамблер», жительница Москвы не справилась с управлением картом во время катания в клубе Le Mans на 2-й Магистральной улице, 9А, и влетела в отбойник. В результате аварии она получила переломы носа, челюсти, лобной и височной костей и сотрясение мозга.

В первой половине ноября внедорожник врезался в остановку общественного транспорта на Садовой-Триумфальной улице, 16. В результате ДТП пострадали три человека.