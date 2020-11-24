Известный диджей попал в смертельное ДТП в Петербурге 

Известный питерский диджей Алексей Паньков пострадал в ДТП на Кронштадской площади в Санкт-Петербурге, его подруга скончалась. Еще один пассажир, музыкант Никита Алод, находится в реанимации.

Как пишет «Экспресс-газета» , авария произошла в ночь с 22 на 23 ноября. Виновником ДТП стал водитель автомобиля Infinity . Он на большой скорости протаранил Renault Logan , в котором находился Паньков, его девушка и друг.

Выяснилось, что Infinity был угнан из автосалона, а похититель был пьян. Им оказался работник салона, ранее он был судим за изнасилование, грабеж, кражу и причинение вреда здоровью. После угона машины он уходил от погони, устроив на своем пути несколько ДТП, последнее из которых унесло жизнь 25-летней девушки.

«Любовь моя, нет слов, чтоб описать мою скорбь. Я буду любить тебя всегда. Моя светлая девочка, ты мой идеал», — написал диджей в Instagram на следующее утро после аварии.