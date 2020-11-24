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Известный диджей попал в смертельное ДТП в Петербурге 

Вероника Полынина 1 час назад
Известный диджей попал в смертельное ДТП в Петербурге
Фото: @djpankov
Известный питерский диджей Алексей Паньков пострадал в ДТП на Кронштадской площади в Санкт-Петербурге, его подруга скончалась. Еще один пассажир, музыкант Никита Алод, находится в реанимации.
Как пишет «Экспресс-газета», авария произошла в ночь с 22 на 23 ноября. Виновником ДТП стал водитель автомобиля Infinity. Он на большой скорости протаранил Renault Logan, в котором находился Паньков, его девушка и друг.
Выяснилось, что Infinity был угнан из автосалона, а похититель был пьян. Им оказался работник салона, ранее он был судим за изнасилование, грабеж, кражу и причинение вреда здоровью. После угона машины он уходил от погони, устроив на своем пути несколько ДТП, последнее из которых унесло жизнь 25-летней девушки.
Трагедия в Москве: внедорожник влетел в пешеходов

«Любовь моя, нет слов, чтоб описать мою скорбь. Я буду любить тебя всегда. Моя светлая девочка, ты мой идеал», — написал диджей в Instagram на следующее утро после аварии.

Как сообщал «Рамблер», 24 ноября на улице Маршала Бирюзова в Москве столкнулись внедорожники Audi и Nissan. В результате ДТП один из автомобилей вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов. Один из них погиб, среди пострадавших есть ребенок.
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ДТП , Infinity , Nissan , Audi , Renault Logan , Renault , Экспресс-газета
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