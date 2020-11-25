Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Москве возле станции метро "Октябрьское поле" произошло ДТП, в результате которого внедорожник сначала врезался в другой автомобиль на перекрестке, а потом вылетел на тротуар и сбил троих пешеходов. Один из пострадавших скончался, не приходя в сознание. Среди сбитых есть маленький ребенок. О степени тяжести полученных им травм на данный момент нет информации. Момент аварии был заснят на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как во внедорожник, поворачивающий налево, влетает иномарка на огромной скорости. Очевидно, что кто-то из водителей проигнорировал сигнал светофора. Кто именно, выяснит следствие.
ДТП , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
00:50
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
Автоновости
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
00:17
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение