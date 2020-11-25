Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке 

В Москве возле станции метро "Октябрьское поле" произошло ДТП, в результате которого внедорожник сначала врезался в другой автомобиль на перекрестке, а потом вылетел на тротуар и сбил троих пешеходов. Один из пострадавших скончался, не приходя в сознание. Среди сбитых есть маленький ребенок. О степени тяжести полученных им травм на данный момент нет информации. Момент аварии был заснят на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как во внедорожник, поворачивающий налево, влетает иномарка на огромной скорости. Очевидно, что кто-то из водителей проигнорировал сигнал светофора. Кто именно, выяснит следствие.