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Toyota в Минске перелетела через монумент Победы и загорелась 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Toyota в Минске перелетела через монумент Победы
Фото: РИА Новости
Опубликована видеозапись того, как в Минске автомобиль перелетел, перевернувшись, через монумент Победы и загорелся.
МВД в Telegram сообщает, что «на площади Победы Toyota чуть не врезалась в монумент, загорелась и вылетела на обратную сторону кольца». Машина «на скорости ехала в направлении площади Победы», водитель «не остановился на кольце» и «наехал на бордюр, после чего оказался на ступенях монумента, врезался в ограждение и вылетел на обратную сторону кольца».
Автомобилем управлял 33-летний житель Борисова. Он доставлен в больницу. Мужчина свыше 40 раз «привлекался к административной ответственности по линии ГАИ», его «лишали права управления транспортным средством за вождение в пьяном виде».
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ДТП , Toyota , ГИБДД , МВД
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