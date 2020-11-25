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Видео подробностей смертельного ДТП под Братском 

Вадим Дроздов 44 минуты назад
Утром 25 ноября в Иркутской области в пригороде Братска произошло ДТП с участием двух автомобилей. Столкнулись легковой автомобиль Тойота Королла и кроссовер Ниссан Икс-Трейл. В результате аварии погибло трое человек.
«В результате дорожно-транспортного происшествия трое пассажиров седана скончались на месте, водителям обеих машин потребовалась госпитализация», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. ДТП произошло примерно в 08:20 по местному времени. На месте аварии уже работает следственно-оперативная группа. Идет доследственная проверка.
Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Москве, в результате которого внедорожник сбил троих пешеходов.
ДТП , Видео
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