Видео подробностей смертельного ДТП под Братском 

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Утром 25 ноября в Иркутской области в пригороде Братска произошло ДТП с участием двух автомобилей. Столкнулись легковой автомобиль Тойота Королла и кроссовер Ниссан Икс-Трейл. В результате аварии погибло трое человек.

«В результате дорожно-транспортного происшествия трое пассажиров седана скончались на месте, водителям обеих машин потребовалась госпитализация», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. ДТП произошло примерно в 08:20 по местному времени. На месте аварии уже работает следственно-оперативная группа. Идет доследственная проверка.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Москве, в результате которого внедорожник сбил троих пешеходов.