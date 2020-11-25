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Пьяный полицейский врезался на машине в детскую площадку 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Пьяный полицейский влетел в детскую площадку
Фото: РИА Новости
Во Львове пьяный сотрудник полиции врезался на Volkswagen в детскую площадку и припаркованные автомобили, пострадавших нет. Об этом сообщили в Нацполиции Украины.
В ведомстве отметили, что инцидент произошел около 14.45 по местному времени 24 ноября.

«Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, повредил припаркованные на обочине автомобили и врезался в детскую площадку. Пострадавших в результате происшествия нет», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что за рулем находился нетрезвый 24-летний сотрудник одного из территориальных подразделений полиции Львовщины.

«По факту ДТП назначено служебное расследование. По его результатам полицейский будет уволен», — заявил начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области Василий Виконский.

«Рамблер» писал, что ранее столичные полицейские задержали коллегу из уголовного розыска за пьяный дебош в ночном клубе. По данным СМИ, нетрезвый правоохранитель попытался пройти в клуб Gipsy, но охрана на входе его не пустила. Тогда полицейский устроил драку с секьюрити и посетителями заведения.
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