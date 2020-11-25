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ЧП в Петербурге: литовский дипломат сбил пешехода 

Павел Тиунов 26 минут назад
Сотрудник литовского консульства сбил женщину, переходящую дорогу по «зебре», сообщает РЕН ТВ. Инцидент попал на видео.
Происшествие произошло рано утром 25 ноября. На записи с камеры уличного наблюдения видно, как пешеход пересекает проезжую часть по переходу. Водитель автомобиля Volvo с дипломатическими номерами не пропустил женщину и даже не сбросил скорость перед «зеброй». Автомобиль сбил пешехода. От удара женщину отбросило к краю проезжей части. На видео никто из машины не вышел.
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Журналисты выяснили, что за рулем предположительно сидел советник посланник литовской дипмиссии Энрестас Мицкус. Пострадавшую госпитализировали. В генконсульстве инцидент пока никак не прокомментировали.
Ранее в Москве, как сообщал «Рамблер», известный архитектор, лауреат Госпремии РФ Борис Месбург бил на пешеходном переходе женщину. Инцидент произошел вечером 10 ноября на Профсоюзной улице. Известный инженер 82-летний Борис Месбург за рулем своего автомобиля не заметил, как на переходе появилась 52-летняя женщина. Машина сбила пешехода. Потерпевшая уроженка города Элиста обратилась в больницу. Медики диагностировали у нее травму черепа.
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ДТП , Видео , Volvo , ФСБ , РЕН ТВ
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