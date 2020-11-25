ЧП в Петербурге: литовский дипломат сбил пешехода 

Сотрудник литовского консульства сбил женщину, переходящую дорогу по «зебре», сообщает РЕН ТВ. Инцидент попал на видео.

Происшествие произошло рано утром 25 ноября. На записи с камеры уличного наблюдения видно, как пешеход пересекает проезжую часть по переходу. Водитель автомобиля Volvo с дипломатическими номерами не пропустил женщину и даже не сбросил скорость перед «зеброй». Автомобиль сбил пешехода. От удара женщину отбросило к краю проезжей части. На видео никто из машины не вышел.

Журналисты выяснили, что за рулем предположительно сидел советник посланник литовской дипмиссии Энрестас Мицкус. Пострадавшую госпитализировали. В генконсульстве инцидент пока никак не прокомментировали.

Ранее в Москве, как сообщал «Рамблер», известный архитектор, лауреат Госпремии РФ Борис Месбург бил на пешеходном переходе женщину. Инцидент произошел вечером 10 ноября на Профсоюзной улице. Известный инженер 82-летний Борис Месбург за рулем своего автомобиля не заметил, как на переходе появилась 52-летняя женщина. Машина сбила пешехода. Потерпевшая уроженка города Элиста обратилась в больницу. Медики диагностировали у нее травму черепа.