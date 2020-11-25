Автомобиль врезался в ворота канцелярии Меркель 

В Берлине автомобиль врезался в ворота здания ведомства канцлера ФРГ Ангелы Меркель, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца.
Информация о возможных пострадавших не приводится. В полиции сообщили, что водителя задержали. По словам корреспондента Welt, его увезли в инвалидной коляске.
На кадрах телеканалов с места события видно, что машина стоит вплотную к забору, его досматривают силовики. На кузов нанесены надписи антиглобалистской направленности и лозунги против карантинных мер.
В федеральной полиции, которая охраняет ведомство, РИА Новости не прокомментировали случившееся.
Car crashed into the fence of the Federal Chancellor of the Federal Republic of #Germany in Berlin pic.twitter.com/KBxLNqhEiy— Intel Slava (@SlavaIntel) November 25, 2020