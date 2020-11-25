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Автомобиль врезался в ворота канцелярии Меркель 

РИА Новости 3 часа назад
Автомобиль врезался в ворота канцелярии Меркель
Фото: © REUTERS / Fabrizio Bensch
В Берлине автомобиль врезался в ворота здания ведомства канцлера ФРГ Ангелы Меркель, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца.
Информация о возможных пострадавших не приводится. В полиции сообщили, что водителя задержали. По словам корреспондента Welt, его увезли в инвалидной коляске.
На кадрах телеканалов с места события видно, что машина стоит вплотную к забору, его досматривают силовики. На кузов нанесены надписи антиглобалистской направленности и лозунги против карантинных мер.
В федеральной полиции, которая охраняет ведомство, РИА Новости не прокомментировали случившееся.
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