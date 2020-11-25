В Сети появилось видео, на котором GMC Yukon едет по дороге в Чикаго без переднего колеса. Передняя часть автомобиля скользит по асфальту, пуская искры, однако водителя этот факт не смущает — он продолжает ехать, как ни в чем не бывало.

Вероятно, незадолго до этого Yukon попал в аварию, в результате которой лишился бампера и правого переднего колеса. Невозмутимый водитель внедорожника явно не придал большого значения потерям: заваленный вперед автомобиль с грохотом продолжил движение, порядочно останавливаясь на красный свет светофора.

Это позволило очевидцу подобраться поближе к трехколесному Yukon, который, по сути, передвигался за счет двух колес — заднее левое почти не касалось дороги. Когда загорелся зеленый, внедорожник с ревом двинулся вперед, оставляя за собой искры и дым.

На кадрах видно, как другие водители отъезжают в стороны, освобождая дорогу для необычного транспортного средства — вероятно, из страха за собственные автомобили.