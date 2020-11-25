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Видео: GMC Yukon едет без переднего колеса — как будто так и надо 

Motor.ru 2 часа назад
Охота — пуще неволи: GMC Yukon едет без колеса
Фото: © marko bogdanovic / YouTube
В Сети появилось видео, на котором GMC Yukon едет по дороге в Чикаго без переднего колеса. Передняя часть автомобиля скользит по асфальту, пуская искры, однако водителя этот факт не смущает — он продолжает ехать, как ни в чем не бывало.
Вероятно, незадолго до этого Yukon попал в аварию, в результате которой лишился бампера и правого переднего колеса. Невозмутимый водитель внедорожника явно не придал большого значения потерям: заваленный вперед автомобиль с грохотом продолжил движение, порядочно останавливаясь на красный свет светофора.
Это позволило очевидцу подобраться поближе к трехколесному Yukon, который, по сути, передвигался за счет двух колес — заднее левое почти не касалось дороги. Когда загорелся зеленый, внедорожник с ревом двинулся вперед, оставляя за собой искры и дым.
На кадрах видно, как другие водители отъезжают в стороны, освобождая дорогу для необычного транспортного средства — вероятно, из страха за собственные автомобили.
Ранее сообщалось о водителе Audi Q2, который так же не остановился после ДТП, в результате которого в крыше его автомобиля оказалась входная дверь от ближайшего дома. Нетрезвый водитель проехал еще несколько метров, несмотря на перекрытый обзор.
Источник: marko bogdanovic / YouTube
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Комментарии
ДТП , Audi Q2 , Audi , BMW , Ferrari , GMC Yukon , BMW M6
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